WWE | Stop lungo per Tommaso Ciampa | ecco le prime stime sul suo ritorno

(Di venerdì 11 novembre 2022)rimarrà fuori dai giochi per il resto dell’anno. Secondo quanto riportato da PW Insider, le speranze di rivederlo sul ring prima della fine dell’anno sono pari a zero. Il mese scorso,ha rivelato di essersi sottoposto a un intervento chirurgico al labbro acetabolare. Pwinsider.com ha riportato oggi che chiedendo in giro, la convinzione è che non tornerà prima del prossimo anno.è stato visto per l’ultima volta in azione in un evento live della WWE il 17 settembre, quando ha affrontato Bobby Lashley.

