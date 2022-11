WWE in versione “asso piglia tutto” | Nei radar c’è una top star delle indipendenti

(Di venerdì 11 novembre 2022) La WWE sotto l’egida di Triple H ha subito un importante cambiamento. La politica della federazione è quella di avere un parterre a disposizione sul quale affidarsi composto da elementi esperti e dai giovani rampanti con quel tocco “indy”. Ed è proprio cosi, la federazione è sulle tracce di una top superfederazioni. Scheda tecnica Parliamo di KC Navarro che ha militato in MLW, AEW, House of Glory e tantissime altre federazioni. A quanto pare la dirigenza terrà per lui un tryout privato a dicembre.emo a vedere se riuscirà a materializzare l’opportunità della vita.

