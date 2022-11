WWE | Ecco perché Bandido ha scelto la AEW snobbando la corte di Triple H

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 11 novembre 2022) Come riportato in precedenza, pare cheabbia firmato un accordo con la AEW, dopo aver preso in considerazione anche un’offerta della WWE prima di farlo. La Newsletter del Wrestling Observer riporta che si tratta di un contratto a tempo pieno per tre anni, con un numero massimo di incontri. Anche se il numero non è noto, si tratta di un numero di incontri superiore a quello della maggior parte dei wrestler della AEW in un anno. Motivi di cuore perIl motivo per cuiha preferito la AEW alla WWE è che non vuole trasferirsi dal Messico, dove ha una compagna e un figlio. La compagna non vuole lasciare il Messico e se fosse in viaggio con la WWE (o in Florida per NXT), non potrebbe vedere il figlio più di tanto. Per questo motivohadi firmare con la AEW, ...