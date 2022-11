WWE | Chelsea Green lascia Impact | è tutto pronto per l’approdo alla corte di Triple H?

(Di venerdì 11 novembre 2022) Sembra sempre più vicino il ritorno in WWE di, i rumors si sono accesi in seguito a quanto accaduto nell’ultimo episodio di. Laha chiuso definitivamente conWrestling, le sue dichiarazioni espresse nel backstage dello show di ieri notte sembrano essere inequivocabili.tornerà a casa Dopo aver perso contro Mickie James,si è sfogata nel backstage con Deonna Purrazzo. Laha espresso tutta la sua frustrazione per non essere riuscita a porre finecarriera dell’attuale Knockouts Women’s Champion e per questo motivo ha concluso il segmento affermando che presto ‘tornerà a casa’. Quest’ultima affermazione è stata interpretata da molti come ...

Chelsea Green lost to former Impact Knockouts World Champion Mickie James, so she has left Impact ahead of the rumors of WWE being interested in her.