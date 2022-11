(Di venerdì 11 novembre 2022) “Liberi di crescere” e’ il nuovo bando della fondazione ‘Con i’ promosso nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Obiettivo dell’iniziativa, è sostenere progetti a favore deidi persone detenute, mettendo a disposizione complessivamente 10di. Ogni anno sono decine di migliaia iche entrano in un istituto penitenziario per fare visita a un familiare detenuto: nel 2021 in Italia si sono svolti 280.675 colloqui trae almeno un familiare minorenne. Attraverso questo bando la fondazione si propone di promuovere processi di crescita e di integrazione sociale deidie di garantire la continuita’ del legame ...

Il Denaro

... Maria Giovanna Papucci Intervengono: Silvia Brunori, Settoree Innovazione Sociale della ... insieme ai lorominori coinvolti, in stretta collaborazione con le forze dell'ordine, la ASL e ...Le donne, si fanno carico del 75% del totale delle ore di lavoro non retribuito di assistenza e cura dei. Un sistema difamilistico che qui da noi ha letteralmente supplito all'... Welfare, figli minorenni dei detenuti: call di "Con i Bambini" da 10 milioni di euro - Ildenaro.it La discriminazione a corrente alternata delle famiglie trentine: più “pure” quelle con tre figli Anche la propaganda può essere strabica e la discriminazione ...In tempi di incertezza e crisi, uno sguardo ai modelli del passato. Anche per i nuovi orizzonti dello smart working ...