Volo Emirates | rientrato allarme ' passeggero sospetto' Boeing 777 atterrato ad Atene

L'Italia ha segnalato l'allerta alla Francia che ha chiuso lo spazio aereo e così il(EK209), dopo aver effettuato alcuni giri sul nord dell'isola, ha invertito la rotta. Per tutto il ......all'a eroporto internazionale di Atene "Eleftherios Venizelos" per due voli operati da... A seguito dell'allerta ilper Dubai è stato bloccato e sia l'aereo sia i suoi passeggeri sono ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...Un Boeing 777 di Emirates, decollato ad Atene e diretto a New York, è stato costretto a tornare in Grecia mentre si trovava sopra la Sardegna. A bordo c’erano 246 persone (228 passeggeri e 18 membri d ...