(Di venerdì 11 novembre 2022) Nel corso dell’allenamento alla vigilia della partita di Champions League contro i belgi del Menen, Oresteha riportato una importantedel muscolo obliquo interno dell’addome. Come evidenziano le prime diagnosi, lodell’Itas Trentino dovrà restare fermo per unperiodo e, nel frattempo, verrà sottoposto a periodici esami strumentali per valutarne il completo recupero. SportFace.

Volley, Trento: lesione all'addome per Cavuto, lungo stop per lo schiacciatore che rimarrà fuori per un lungo periodo di tempo.