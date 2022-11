(Di venerdì 11 novembre 2022)ha lasciato la Serie A difemminile e ha iniziato una nuova avventura in, sposando la causa della corazzata VakifBank Istanbul. L’opposto si sta acclimatando nella nuova realtà, dopo i turbolenti Mondiali chiusi in lacrime per gli attacchi ricevuti sui social e con il conseguente annuncio della volontà di prendersi una pausa dalla Nazionale.stala veneta alla corte di coach Giovanni Guidetti? Si può fare un primo bilancio dopo un paio di settimane in terra anatolica, con la consapevolezza che la stagione è estremamente lunga.aveva messo a segno ben 22all’esordio con le Campionesse del Mondo e d’Europa, ma il VakifBank era stato sconfitto dal Fenerbahce Istanbul con uno ...

OA Sport

Andò via di casa per essereEdberg,Becker. Fu Peter Carter , il suo coach, a combattere ... RAGAZZI D'ORO " L'Italia delCampione del Mondo (da venerdì 16/12), uno speciale instant ...... contestualmente al fischio del fallo di "quattro tocchi", nessun altro giocatore era in procinto di recuperare la palla e che, quindi, la stessa, sarebbe comunque caduta in terra incontestata,... Volley, come sta giocando Paola Egonu in Turchia Quanti punti ha segnato Domenica una super sfida Affrontiamo una squadra esperta che da qualche anno affronta la categoria... Vicenza Volley giovani: derby esterno contro Arzignano ...Coach Anastasi suona la carica in vista del match di domani a Piacenza. Ma prima l'allenatore della Sir ritorna sulla gara di Champions: ...