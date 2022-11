Violenze durante Foggia-Avellino | scattano arresti e DASPO

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 11 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDue teppisti sono stati arrestati dalla polizia perché accusati di possesso di artifizi pirotecnici e oggetti contundenti, lesioni personali, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e lancio di materiale pericoloso in occasione della partita di calcio, disputata il 7 novembre scorso allo Zaccheria di. In particolare, uno degli indagati avrebbe aggredito due agenti di polizia impegnati nel servizio di ordine pubblico nello stadio. Al secondo arrestato è stato contestato di aver acceso e lanciato un gioco pirotecnico dalla curva nord verso la tifoseria ospite. Ai due arrestati e ad altri 5 ultrà verrà anche notificato ilche impedirà loro di partecipare ad eventi e manifestazioni sportive. Inoltre, sono stati denunciati per il lancio di bombe carta un ...