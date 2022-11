Versilia | ristoratore muore dopo tentata rapina

(Di venerdì 11 novembre 2022) Non ce l'ha fatta Alberto Biancalana, 64 anni, contitolare del ristorante L'Elefante Marino di Torre del Lago, in. Si è sentito male ieri sera, 10 novembre 2022,che erano intervenuti i carabinieri del radiomobile insieme agli agenti del commissariato di Viareggio per fermare l'uomo che lo aveva minacciato L'articolo proviene da Firenze Post.

