Verona e Juventus sanzionate dal Giudice Sportivo | il motivo

Una giornata di squalifica. E' la sanzione comminata dal giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, al brasiliano dellaAlex Sandro. Ieri, nella partita contro il, il difensore era stato espulso durante il recupero per un fallo da ultimo uomo. . 11 novembre 2022Fermato per un turno Alex Sandro, espulso in, mentre per i cori dei tifosi biancocelesti in Lazio - Monza, che hanno intonato dalla Curva Nord dei cori discriminatori di matrice ...Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera nel corso di ‘Cose di Calcio’, l’ex calciatore Beniamino Vignola parla così del momento vissuto dalla Juventus: “Ho visto un Verona come prevedibile ...Ancora non è cominciata la sosta per i Mondiali del Qatar ma già si sente la nostalgia della Serie A TIM Nessun problema, ...