Venerdì alle 11 | 30 conferenza di Mister Dionisi e allenamento pomeridiano

(Di venerdì 11 novembre 2022) All’indomani del match con la Roma, i neroverdi sono scesi subito in campo al Mapei Football Center per una seduta dinamento pomeridiana: riscaldamento e torello per tutti in apertura poi solo lavoro defaticante per chi ha giocato ieri sera al Mapei Stadium, per gli altri esercitazioni tecnico-tattiche e partitella a campo ridotto. Per domani,11 novembre, è previsto unnamento. Sempre domani,ore 11,30, presso la sala stampa del Mapei Football Center, ci sarà laprepartita diAlessio. Fonte articolo e foto: www.sassuolocalcio.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.