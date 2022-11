Valencia | Gattuso | “Si parla troppo | tutti pensano che dobbiamo vincere sempre…”

Leggi su sportface

(Di venerdì 11 novembre 2022) “Si èto molto ma ho sempre detto che la squadra era viva nonostante non arrivassero le vittorie”. Queste le parole di Gennaroal termine della vittoria delsul Betis, nell’ultima partita prima della sosta Mondiale. “Questo è un grande club, lo stemma pesa; la stampa, la televisione,chesempre – ha proseguito– Quando vedo che la squadra lavora in questo modo, sono contento. Se così non fosse direi ai dirigenti che non posso fare nulla e che devono esonerarmi perché mi reputo una persona onesta. Abbiamo avuto poca fortuna, dovremmo avere tre o quattro punti in più in classifica per quello che abbiamo mostrato in campo”. SportFace.