Valditara | Educazione al lavoro sin dalle elementari

(Di venerdì 11 novembre 2022) "Il governo intende muoversi con decisione sul raffozzamento e la valorizzazione dell'istruzione tecnica professionale". Questo l'annuncio fatto dal ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, durante l'evento in diretta web di Libero, "Scuola-Formazione-, il Sentiero Obbligato", a cui hanno partecipato esponenti politici, esperti e manager delle principali aziende. "Pensate - ha detto- che in Germania l'80% dei ragazzi frequenta scuole di questo tipo o fa percorsi di apprendistato, in Italia invece abbiamo il 58% dei ragazzi che frequenta i licei. Non dobbiamo stupirci allora se fino ad oggi la formazione tecnica superiore, quella dopo la scuola parallela all'università, venga frequentata in Italia soltanto da 20mila ragazzi, mentre in Germania sono 900mila. L'istruzione tecnica è il pilastro del ...