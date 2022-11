Usa | Trump contro DeSantis | E' mediocre e sleale

(Di venerdì 11 novembre 2022) Washington, 11 nov. (Adnkronos) - L'ex presidente degli Stati Uniti Donaldsi è scagliatoil governatore repubblicano della Florida Ron, definendolo un amministratore "e privo di "lealtà".ha vinto con una valanga di voti nelle elezioni di midterm, sigillando il suo status di stella nascente più brillante del partito repubblicano. Di conseguenza è sempre più prevedibile che si candidi alla nomination del partito repubblicano alla Casa Bianca nel 2024. Masembrerebbe sempre più propenso a ostacolarlo, grazie alla propria popolarità nella base del partito, e sarebbe un duro avversario per. In una lunga dichiarazione, ieri seraha liquidato il governatore della Florida come un politico leggero ...

John Fetterman ha battuto Mehmet Oz, famoso dottore televisivo scelto direttamente da Donaldcome candidato, per il seggio in Senato riservato allo Stato della Pennsylvania. La particolarità del neo Senatore Fetterman è che, a causa di un ictus che lo ha colpito alcuni mesi fa, ha ...Lo scrive Donaldsul suo social media Truth definendosi un genio stabile , l'espressione che us quattro anni fa per rispondere alle voci che mettevano in discussione la sua salute ...Washington, 11 nov. (Adnkronos) - L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è scagliato contro il governatore repubblicano della Florida Ron DeSantis, definendolo un amministratore "mediocre e ...Evitata la temuta “ondata rossa”, il tradizionale colore dei Repubblicani, manca ancora la misura esatta di quanto i Democratici hanno scampato il pericolo ...