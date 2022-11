Usa | elezioni infinite | repubblicani e democratici al fotofinsh

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 11 novembre 2022) Nella cosiddetta ‘democrazia più grande del mondo’, gli Usa, dopo 3 giorni dal voto di Midterm, l’8 novembre, non sono ancora definitivi i risultati elettorali. Non è chiaro, cioè, se il rinnovo della Camera dei rappresentanti e di un terzo del Senato veda prevalere i, dati per favoriti suidel presidente Biden. Continua infatti lo spoglio per decine di seggi della Camera. IUsa sono in vantaggio: al momento hanno vinto 211 seggi contri i 198 dei. Ma hanno ancora bisogno di altri 7 seggi per ottenere la maggioranza e quindi il controllo di questo ramo del Congresso. Il partito a cui si richiama Donald Trump continua dunque a essere a un passo dalla vittoria ma davvero di misura. Un dato che non è soddisfacente per il Grand old party (GOP). Da settimane i sondaggi ...