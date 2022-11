Uova ritirate da supermercati e negozi | marca e lotti I motivi del richiamo

Trend-online.com

... si tratta in questo caso di alcuni specifici lotti difresche L e XL del marchio Copav. Come indicato espressamente nell' alert del dicastero , in alcuni esemplari è stata infatti rilevata la ...fresche Copavdal mercato per presenza di Salmonella: sono vendute dalla società Aurora Srl di Falconara Marittima, in provincia di Ancona Argomenti trattatifresche Copav... Uova ritirate dai supermercati per salmonella, l'allarme del Ministero della Salute Chi scopra di averle in casa deve evitare di consumarle e riportarle nel punto vendita in cui sono state acquistate ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...