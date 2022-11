Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 11 11 22

Leggi su isaechia

(Di venerdì 11 novembre 2022) Se su Wikipedia cercaste la definizione di ‘relazione tossica’, sicuramente a corredarla trovereste l’immagine qua sopra. Quella di due persone che non riescono a stare insieme perché “parliamo una lingua diversa” (cit.) ma non riescono manco a stare separate perché uno spiragliettovita dell’altro lo devono lasciare sempre aperto. C’è chi pensa questo avvenga per romanticismo, chi per opportunismo, chi per semplice masochismo, ma fa lo stesso. Basta lasciarlo aperto, che non si sa mai. Però, voglio dire, se tutto ‘sto disagio avvenisse sull’asse Brescia – Taranto anche sticaz*i, a una certa. Contenti Ida Platano e Riccardo Guarnieri di ammorbarsi l’esistenza a vicenda e di non riuscire a voltare serenamente pagina senza insinuarsi nelle nuove frequentazioni dell’altro rinfacciandogli episodi del ’15-’18, contenti tutti. Qua il problema è che purtroppo tutto ‘sto ...