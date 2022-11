Università Pavia | studentessa disabile pranza in aula | “Se non esci chiamiamo i carabinieri”

Leggi su tpi

(Di venerdì 11 novembre 2022) “Ciò che più mi ha ferita è stato il dirmi tra le righe che nelle mie condizioni dovrei stare a casa e non andare a lezione”. Giorgia Orsi, 26 anni, è unadell’di, invalida al cento per cento per un tumore che combatte da più di un anno. Da mercoledì è al centro di un caso definito “molto grave” dal rettore dell’ateneo lombardo, dopo essere stata ripresa mentre consumava il suo pranzo in. “Mi hanno detto: non puoi mangiare in. Se non. Sono ancora molto scossa e confusa, mi auguro solo non capiti più un episodio simile”, ha raccontato a Il Corriere della Sera dopo le proteste dei suoi colleghi, che hanno spinto il rettore Francesco Svelto a promettere di approfondire quanto ...