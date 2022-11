Unipol | l' utile dei nove mesi sale a 854 milioni Premi +4%

Agenzia ANSA

Il gruppo ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con un utile consolidato di 854 milioni di euro, in crescita del 5% rispetto agli 813 milioni dello stesso periodo del 2021. L'utile normalizzato, depurato ... (ANSA) - MILANO, 11 NOV - Il gruppo Unipol ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con un utile consolidato di 854 milioni di euro, in crescita del 5% rispetto agli 813 milioni dello stesso periodo del 2021. Premi +4%. La compagnia ha confermato un andamento reddituale della gestione consolidata per l'anno in corso in linea con gli obiettivi fissati nel Piano Strategico 2022-2024.