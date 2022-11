Unhcr | In Italia meno rifugiati di altri paesi europei

(Di venerdì 11 novembre 2022) Nel 2021, prima della guerra in Ucraina, l'ha accolto 145mila persone. In Francia 500mila, in Svezia 240mila, in Germania 1 milione e 300mila persone, spiegano dall'. Si e' aperto questa ...

UNHCR

... spiega Federico Fossi di. 11 novembre 2022l', ma i dati disono del 2019, è tra i paesi europei, è tra i paesi al di sotto della media europea con la presenza di 3 rifugiati ogni 1.000 abitanti. PartecipAzione. Chiude a Roma la quinta edizione del programma di UNHCR e INTERSOS – UNHCR Italia Nel 2021, prima della guerra in Ucraina, l'Italia ha accolto 145mila persone. In Francia 500mila, in Svezia 240mila, in Germania 1 milione e ...Anche Matteo Salvini interviene nel botta e risposta tra Roma e Parigi in merito all'accoglienza dei migranti. "Inspiegabile il nervosismo di alcuni politici francesi a fronte dell’arrivo di 234 immig ...