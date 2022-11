Una strategia per l' agroalimentare | contro concorrenza sleale e vincoli Ue Parla Lollobrigida

(Di venerdì 11 novembre 2022) “La cucina italiana? Imbattibile”, dice per rompere il ghiaccio il neo ministro dell’Agricoltura Francesco. Ammiccamento scontato? Non proprio, perché in fondo quella boutade è anche linea programmatica. “La produzione agricola italiana – spiega l’ex capogruppo di FdI alla Camera, ospite del convegno organizzato ieri da Foglio e Banco Bpm a Milano – concorre non sulla quantità ma sulla qualità, sull’eccellenza delle nostre filiere: va difesa dall’italian sounding, dall’aggressione dei vari Prosek e Parmesan”. In queste due settimane al ministero, dice, “ho ascoltato i produttori che lamentano caro prezzi e caro energia. L’agricoltura può essere un asset fondamentale dell’economia nazionale. Ma sebbene quella italiana sia tra le più green dell’Ue, subisceeuropei che impediscono agli agricoltori di ottenere i giusti guadagni. ...

