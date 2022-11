Una mela nel forno caldo | il trucco geniale per la tua casa

Leggi su dilei

(Di venerdì 11 novembre 2022) Gialle, verdi, rosse: le mele sono squisite in ogni loro varietà, impreziosiscono la tavola con la loro freschezza e sono un vero tocna grazie alle vitamine e ai sali minerali di cui sono ricche. E se vi dicessimo che si possono usare persino per avere un buon profumo in tutta? Ebbene sì, una singolapuò trasformarsi nell’alleato perfetto per dire addio ai cattivi odori in cucina (e non solo). Vediamo come fare. Come usare laper combattere gli odori sgradevoli In cucina è davvero facile creare cattivi odori. Molto più difficile è sbarazzarsene: spesso si impregnano nelle superfici utilizzate per preparare i pasti, come i taglieri e le pentole, ma anche sui tessuti che si trovano nei paraggi e ovviamente all’interno degli elettrodomestici impiegati per la cottura. Prima di passare alle “maniere ...