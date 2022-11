Umbria | Abie Confindustria | da imprese estere 13% fatturato regione | 11mila occupati

(Di venerdì 11 novembre 2022) (Adnkronos) – Le 400a controllo estero incorrispondono soltanto allo 0,9% del totale delle multinazionali non residenti presenti in Italia e lo 0,59% delleoperanti in(67.851), ma impattano in maniera significativa sull’economia della, generando da sole il 12,72% (4,6 miliardi di euro) delcomplessivo delle aziende umbre. Inoltre, leoccupano il 5% degli addetti regionali, ovvero 11.552 persone, e producono l’8,25% del valore aggiunto (802 milioni di euro) di tutte le aziende attive sul territorio umbro. Sono questi i principali dati emersi dal report ‘Lein Italia: il ruolo nelle economie regionali – La...

... il ruolo nelle economie regionali - La regione', redatto dall'Osservatorio imprese estere dell'advisory Board investitori esteri () di Confindustria e presentato questa mattina in un ...... redatto dall'Osservatorio imprese estere dell'Advisory board () di Confindustria e presentato stamani nello stabilimento Nestlé Perugina a S. Sisto di Perugia. "L'non si sarebbe dovuta ...di Daniele BoviUn «impatto significativo» nonostante il loro numero sia esiguo. Venerdì nello stabilimento Nestlé-Perugina di San Sisto è stato presentato il report «Le imprese estere in Italia: il ru ...(Adnkronos) – “Presentiamo oggi un lavoro di squadra. Per la prima volta vediamo in Umbria un’evidenza della presenza delle unità locali sul territorio. Salta agli occhi la forte integrazione con il t ...