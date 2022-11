Ultime Notizie – Viareggio | malore dopo la rapina | muore ristoratore 64enne

(Di venerdì 11 novembre 2022) Alberto Biancalana si trovava all’interno del suo locale, il ristorante ‘Elefante marino’, al momento della. E’ deceduto per arresto cardiaco Undi, Alberto Biancalana, 64 anni, è mortoessere stato colto da unin seguito ad unaavvenuta ieri sera poco intorno alle 22.30 nella frazione di Torre del Lago. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava all’interno del suo locale, il ristorante ‘Elefante marino’, al momento delladove è stato vittima di un arresto cardiaco. Sottoposto ad una serie di tentativi per rianimarlo, ilè poi stato trasferito d’urgenza all’Opa di Massa, ospedale specializzato nelle patologie cardiache, dove però è arrivato già morto. Indagini in corso da ...

Sky Tg24

Nelleore, comunque, la performance della criptovaluta non è stata negativa, anzi: con un incremento del 7,98%, il token ETH sembra destinato a riguadagnare quanto perso più rapidamente delle ...Nella notte, dopo la puntata del GF Vip di giovedì scorso, Oriana Marzoli è sbottata con Antonella Fiordelisi ma non per qualcosa che ha fatto la schermitrice, piuttosto per via di quello che le hanno ... Governo Meloni, le news di oggi. Via libera al decreto Aiuti quater. LIVE Lo spettacolo messo in scena in questi giorni da Roma e da Parigi è semplicemente desolante. Da qualunque punto di vista lo si esamini. Profondamente sbagliato e inutilmente crudele ...Tripletta alla sua prima con la maglia del Colonna per il bomber che nn ha nessuna intenzione di mollare la presa ...