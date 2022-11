Ultime Notizie – Vaccini | Schillaci | “A breve campagna per Covid e influenza”

(Di venerdì 11 novembre 2022) “Stiamo lavorando al lancio, a, di unadi comunicazione congiunta sull’importanza deicontro il-19 e l’stagionale, con una particolare attenzione al target degli anziani e dei fragili”. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Orazio, in un colloquio con i giornalisti. Sull’uso delle mascherine in ospedale, “non c’è mai stata l’intenzione di non prorogare l’ordinanza che scadeva il 31 ottobre – rimarca– Peraltro in molti reparti le mascherine si usano da prima che arrivasse il”. Il ministro ha poi spiegato che sull’allentamento delle misure per prevenire i contagi di-19, come l’isolamento domiciliare, “le decisioni saranno adottate in base ai dati ...

Il Sole 24 ORE

'Kherson è nostra': così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo il ritiro russo. I cittadini hanno inondato la piazza centrale della città, sventolando e alzando bandiere ucraine per ...Ma potrebbero arrivarenon positive adesso proprio per chi ha ottenuto il bonus di 200 euro. Nellecomunicazioni, INPS ha sottolineato che le verifiche saranno a tappeto per scoprire ... Ucraina ultime notizie. Peskov: «Putin assente da G20 perché necessaria sua presenza in Russia». Le ... Cari amici di F1GrandPrix, rieccoci collegati per il commento delle qualifiche del Gran Premio del Brasile! A partire dalle 20:00 inizieremo il commento della qualifica che determinerà la griglia di p ...Nessun precedente fra le due squadre in Serie A, mentre in Serie B l'Empoli è rimasto imbattuto in tutte le ultime nove partite. L'ultima volta che ha vinto la Cremonese era il 2 ottobre 1988. L'Empol ...