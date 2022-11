Ultime Notizie – Trivelle | De Luca | “Campania non le accetterà nei golfi di Napoli e Salerno”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 11 novembre 2022) “Comunico, in relazione a un decreto approvato dal Governo, che la Regionenon è disponibile ad accettare trivellazioni nel golfo die di”. Lo ha annunciato il presidente della RegioneVincenzo De. “Non per ragioni ideologiche – ha sottolineato De– ma perché in questo caso bisogna fare sempre un calcolo di costi e benefici. Avendo il Governo attuale deciso che si possono fare trivellazioni non a 12 miglia dalla costa ma a 9 miglia, sarebbe inimmaginabile avere ledavanti alla Costiera Amalfitana, a quella Sorrentina, alle isole di Capri, Ischia e ai Campi Flegrei che sono un’area dal punto di vista geologico estremamente delicata. Ne parleremo con grande chiarezza e fermezza: nessun ideologismo ma calcoli di costi ...