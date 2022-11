Ultime Notizie – Torino | studentessa aggredita | fermato un minorenne

(Di venerdì 11 novembre 2022) Possibile svolta nelle indagini sull’aggressione, verificatasi nella notte tra il 29 e il 30 ottobre scorso ai danni di unaospitata in una residenza universitaria torinese. Gli uomini della Squadra Mobile della Questura dihannoil presunto aggressore, un, indiziato per violenza sessuale. Il fermo è stato effettuato questo pomeriggio. Il giovane è stato individuato la scorsa notte, a seguito dei fotogrammi estratti dai filmati degli apparati di videosorveglianza, acquisiti ed esaminati dagli investigatori nei giorni scorsi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

