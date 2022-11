Ultime Notizie – Monti Adsp | ‘investimento da 40 mln per Termini Imerese’

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 11 novembre 2022) “La darsena ro-ro, che è un elemento centrale del porto di Palermo, rimane qui, il terminal contenitori viene trasferito aImerese, che non vivrà solo di quello. Avrà, infatti, un meraviglioso porto perché stiamo investendo 40 milioni di euro per farlo diventare un grande porto turistico di primaria importanza a livello siciliano”. A dirlo è stato il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale, Pasqualino, durante la firma dell’accordo quadro con il Comune di Palermo. L’intesa punta a individuare strategie di intervento comuni per la rigenerazione del waterfront, con interventi per decongestionare il traffico in via Crispi, e valorizzare il mercato ittico e il Foro italico. “Non ci siamo fermati e non ci fermeremo nell’azione, avviata nel 2017, con una profonda riqualificazione dell’interfaccia ...