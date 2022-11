Ultime Notizie – Margiotta | ‘incontro positivo | da Meloni grandi aperture’

(Di venerdì 11 novembre 2022) “E’ stato un incontro, conaperture. Abbiamo chiesto che oltre alle misure di tamponamento sull’energia, considerando luce e gas beni primari, abbiamo assicurato il nostro sostegno a misure emergenziali tese a sottomettere la logica del profitto all’interesse generale”. Così Raffaelesegretario generale Confsal al termine dell’incontro con il premier Giorgia. “Sono soddisfatto della convocazione visto che già il premieraveva assicurato di orientare l’azione del suo governo al confronto all’insegna del pluralismo con le parti sociali“, conclude. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Sky Tg24

Se vuoi rimanere aggiornato sulledi mercato, ti suggeriamo " XTB - News e analisi di mercato ", XTB è un broker one stop shop (accesso a migliaia di mercati in un'unica app) ...Lo ha annunciato il ministero della Difesa ucraino, confermando le primee i video diffusi sui social media che mostrano i soldati di Kiev nel capoluogo liberato dall'occupazione russa. I cittadini hanno inondato la piazza centrale della città, sventolando e ... Governo Meloni, le news. Giorgetti: "Superbonus continua per redditi più bisognosi". LIVE Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Kiev conferma: 'Il nostro esercito è entrato a Kherson'. LIVE Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Kiev conferma: 'Il ...Notizie negli ultimi 45 minuti Domani arriva il Cittadella, Pecchia: “Rientrano Man, Mihaila, Inglese e Bernabé” IlParmense.net (Oggi) - L’allenatore del Parma Calcio Fabio Pecchia è intervenuto alla ...