Ultime Notizie – Esce la 32° edizione de ‘Il Libro dei Fatti’ | Marra | “Fattore umano al centro”

(Di venerdì 11 novembre 2022) “Da 32 anni ‘Ildeiracconta tutto quello che è successo, in Italia e nel mondo. Un patrimonio di dati, esperienze, fatti, emozioni, racconti, avvenimenti che ha finito per dar vita, anno dopo anno, a una vera e propria enciclopedia del nostro tempo. Chi vorrà ricostruire come sono andate le cose e misurarsi con gli straordinari cambiamenti che hanno attraversato la nostra epoca non potrà prescindere, anche in futuro, da questa nostra puntuale, diligente e anche appassionata cronaca”. Così l’editore di Adnkronos, Cavaliere del Lavoro Giuseppe Pasquale, in occasione dell’uscita della 32esimadel volume. “Un successo, quello de ‘Ildeiavvalorato da una così lunga esperienza, che potrebbe suggerire di proseguire lungo la stessa rotta. Ma ...

Sky Tg24

Bianconeri in netta ripresa e con zero gol subiti nellecinque uscite, la Lazio seconda in ... tutte le11 novembre - 13:07... con le quotazioni del primo in leggero aumento nelleore. In casa Sassuolo Maxime Lopez ... tutte le11 novembre 2022 Governo Meloni, le news. Giorgetti: "Superbonus continua per redditi più bisognosi". LIVE Decision intelligence has the potential to improve stakeholders’ ability to make data-driven decisions by furnishing them with a self-service software platform designed to make the decision-making ...Dopo la Nomination di ieri e i diverbi avuti durante le scorse settimane, i VIP si concedo un pacifico faccia a faccia ...