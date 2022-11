Ultime Notizie – Dl Aiuti Quater | Aepi | garantire liquidità alle imprese

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 11 novembre 2022) “Bene per alcune misure annunciate dal Governo Meloni, per altre invece chiediamo di più”. La Confederazione- Associazioni europee di professionisti e- interviene sulle novità del dl, approvato dal Consiglio dei ministri nelleore. “Nessuna disperazione -commenta il presidente, Mino Dinoi- per la revisione del Superbonus e la riduzione dell’aliquota dal 110% al 90. Anche se al ministro Giorgetti vorremmo ricordare che non è stato certo a beneficio di pochi e che ha dato un impulso a un settore, quello edile, che risultava praticamente paralizzato. Il vero problema è quello della cessione dei crediti. Un nodo che questo decreto non sembra affrontare e che, al contrario, va risolto per dare sollievo ae committenti”. “Lo abbiamo detto in più ...