Ultime Notizie – Di Raimondo Asstel | ‘filiera Tlc strategica | serve politica industriale per rilancio’

(Di venerdì 11 novembre 2022) “La filiera Tlc èsia per il ruolo sociale che ricopre, sia per il valoreed economico che genera. Sono indispensabili misure urgenti che supportino le imprese nello sviluppo di nuovi servizi e nella digitalizzazione del Paese”. Lo ha detto il Direttore di, Laura Di, nel corso dell’iniziativa ‘Un secolo senza limiti: la transizione digitale sostenibile, accessibile’ organizzata nell’ambito della Milano Digital Week 2022. «Disporre di unaorganica – ha aggiunto – vuol dire superare interventi emergenziali e sostenere soprattutto l’offerta. Le imprese della Filiera delle Tlc hanno accolto la sfida di connettere il Paese e di sviluppare nuovi servizi per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione. Grazie alle sue ...

Sky Tg24

... si tratta proprio della F2003 - GA 229 dei record e del sesto titolo iridato di Michael Schumacher (qui lesulle sue condizioni). L'appuntamento per la battuta d'asta era stato ...La diffida contro Loredana Lecciso Nellesettimane Romina Power è balzata agli onori delle cronache per aver inviato una diffida alla compagna del suo ex, Loredana Lecciso . Tra le due non ... Governo Meloni, le news. Manovra, Meloni: liberiamo risorse per redditi bassi. LIVE ‘’Mi hai regalato i sei anni più belli della mia vita. Mi hai regalato Dante, bello e dolce come te. Mi hai regalato tutta te stessa. Mi hai regalato tutto quello che potessi desiderare". Inizia così ...1' di lettura Fano 11/11/2022 - Sono 4.343 i nuovi casi di positività al Covid19 registrati nelle Marche negli ultimi 7 giorni (4-10 novembre), 15 i decessi. Secondo il bollettino (che ora è diventato ...