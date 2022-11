Ultime Notizie – Alfredo Morvillo diserta cerimonia bunker | “Ci saranno personaggi inaccettabili”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 11 novembre 2022), fratello di Francesca, la moglie del giudice Giovanni Falcone, domani diserterà la Giornata conclusiva per le commemorazioni del trentennale delle stragi mafiose., magistrato i pensione, non andrà Né al, che sarà intitolato a Falcone e Borsellino, alla presenza del Capo dello Stato, né al Teatro Massimo dove domani sera si terrà il Requiem per le vittime di mafia. “In una giornata dedicata solennemente a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino non si può accettare di condividere questo momento con, inevitabilmente invitati, che non hanno nulla a che fare con i nostri amatissimi indimenticabili giudici”, diceall’Adnkronos. “che, dall’alto delle loro responsabilità istituzionali, ...