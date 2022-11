Ucraina | Zelensky | “Insieme a Usa stiamo costruendo scudo aereo”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 11 novembre 2022) (Adnkronos) – “Grazie a Joe Biden e all’amichevole popolo americano per un’altra dimostrazione di solidarietà: un pacchetto di aiuti contenente sistemi di difesa aerea Avenger e missili per i sistemi di difesa aerea Hawk.unoper proteggere gli ucraini pacifici e ciavvicinando alla vittoria sull’aggressore”. Lo ha scritto su Twitter il presidente dell’Volodymyr, ringraziando il presidente statunitense per il nuovo pacchetto di aiuti militari stanziato dall’amministrazione Usa. I mezzi di difesa aerea sono “proprio ciò che è necessario, ciò che abbiamo chiesto”, ha affermatonel suo videomessaggio serale, riferendosi all’annuncio degli Usa di ieri del nuovo ...