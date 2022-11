Ucraina | Kherson liberata I russi si ritirano per riorganizzarsi?

(Di venerdì 11 novembre 2022) Le truppe dell’sono entrate a, la grande città del sud finora occupata dagli invasori, strategica per l’accesso in direzione della Crimea. Le forze armate di Mosca si sono ritirate sulla riva sinistra del fiume Dnipro. Circa 30mila soldati hanno così abbandonato la regione che fa capo a, secondo la Bbc, alle 5 del mattino. E hanno fatto saltare parte del ponte Antonovsky che porta alla riva sinistra del fiume. Il ministro della Difesa ucraino, Oleksij Reznikov, ha confermato le prime notizie e i molti video diffusi sui social media che mostrano i soldati di Kiev adall’occupazione russa. Foto Twitter @InnaSovsunMosca: “? ” Nei filmati amatoriali che circolano in rete si vedono capannelli di persone che accorrono ...

La Russia ha dichiarato venerdì di aver ritirato più di 30.000 soldati nella regionemeridionale disulla sponda orientale del fiume Dnipro.La gente distava aspettando. Non hanno mai rinunciato all'. La speranza per l'è sempre giustificata e l'restituisce sempre la propria', ha detto Zelensky. 'E anche se ...I russi non hanno certo lasciato Kherson a cuor leggero. Vedere i carri ucraini venerdì mattina arrivare nel centro della città, a livello mediatico e politico per il Cremlino ha rappresentato un'enne ...