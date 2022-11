U 21 | 25 convocati per amichevole con la Germania

(Di venerdì 11 novembre 2022) Dopo i due test di settembre contro Inghilterra e Giappone, la Nazionale Under 21 - che ha nel frattempo conosciuto le avversarie nella fase finale dell' Europeo in programma in Romania e Georgia, ...

... attaccante dell'Udinese classe 2006, ei centrocampisti della Juventus Nicolò Fagioli (classe 2001) e Fabio Miretti (classe 2003). Tutti e tre erano stati giàdal Ct in occasione degli ...Tra i 31il doppio impegno spicca la prima chiamataSimone Pafundi, attaccante dell'Udinese classe 2006. Sarà la prima volta anchei centrocampisti della Juventus Nicolò Fagioli ...Tempo di convocazioni anche per l’Italia purtroppo solo per gare amichevoli e non per il Mondiale in Qatar. Roberto Mancini ha chiamato 31 calciatori per rappresentare l’Italia nel doppio impegno amic ...Calcio Serie A. L’olandese, infortunato, non giocherà domenica 13 novembre contro l’Inter ma è nella lista del ct van Gaal: tra i convocati anche Koopmeiners. Contro i milanesi pronto il rientro dei t ...