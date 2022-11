“Trovato morto” Cosa si è scoperto sulla morte del noto imprenditore

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 11 novembre 2022) L’hanno, riverso nel suo suv in un parcheggio di Entratico (Bergamo). Inizialmente si era pensato a un malore, invece per ladell’80enne Angelo Bonomelli, i carabinieri hanno arrestato quattro persone con l’accusa di omicidio volontario e rapina in concorso. Nella giornata di lunedì pomeriggio – 7 novembre – aveva incontrato delle persone in un bar di Entratico per discutere del rilancio sui social delle terme di sua proprietà a Sant’Omobono Terme. Come scrive Repubblica.it, i quattro lo avevano narcotizzato sciogliendo una sostanza in una bevanda e lo avevano portato, con il suo Suv, nel parcheggio di Entratico: il narcotizzante ha avuto un effetto mortale per Bonomelli, che non si è più risvegliato. I familiari di Bonomelli hanno avvertito i carabinieri che poco tempo dopo hanno ...