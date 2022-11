Trivelle nel Polesine | l’ok del governo spacca la Lega Zaia guida la rivolta dei sindaci e dei comitati | pure Pd e Forza Italia col presidente

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 novembre 2022) Non è bastata la presa di posizione di Luca, governatore leghista del Veneto. E nemmeno l’adesione del ministro agli Affari regionali Roberto Calderoli, che un attimo prima di entrare in consiglio dei ministri aveva detto: “Condivido pienamente quello che dice il governatore”. Sulleiltira dritto, anche se un fronte compatto e politicamente trasversale si è creato soprattutto in, per chiedere di non riprendere le estrazioni di gas metano al largo della costa, visto che in passato furono le cause di una devastante subsidenza, con erosione dei litorali e abbassamento del suolo, soprattutto nella zona del Delta del Po. “UNO SCHIAFFO AL VENETO” – “Mi sembra che ilvoglia procedere a testa bassa, senza minimamente tenere in considerazione gli ...