Triathlon | la tappa di Viña del Mar chiude la World Cup 2022 | Beatrice Mallozzi e Alessio Crociani pronti a stupire

(Di venerdì 11 novembre 2022) La stagione delinternazionale è ancora lontana dal potersi godere le meritate vacanze invernali. Nel corso del prossimo fine settimana, infatti, vedremo in azione laCupcon l’ultimadel suo calendario, quella didel Mar, in Cile. Le gare si svolgeranno nella giornata di domenica 13 novembre e si svilupperanno con la prova femminile alle ore 13.45 ora italiana (le ore 9.45 locali) mentre alle ore 15.30 toccherà alla gara maschile che andrà a concludere il programma. Saranno solamente due gli azzurri al via della competizione e si tratta di. I due atleti saranno supportati, nella trasferta sudamericana da Alessandro Bottoni, Responsabile tecnico CTF Roma. Come ...