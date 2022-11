‘Transformers | Earthspark’ | i nuovi Terran raccontati da Ant Ward e Dale Malinowski

Leggi su funweek

(Di venerdì 11 novembre 2022) Sabato 12 Novembre arriva in Italia la nuova serie animata Transformers: Earthspark, realizzata in collaborazione con Hasbro. La serie sarà subito disponibile su Paramount+ e su Nickelodeon: sabato si potranno vedere i primi due episodi e poi l’appuntamento sarà dal 21 novembre, dal lunedì al venerdì alle ore 20:00. La grande novità è che in Transformers: Earthspark troveremo un nuovo gruppo di robot, i. Si tratta dei primi Transformers nati sulla Terra e, prevedibilmente, porteranno nell’universo ormai a noi noto nuove dinamiche, sia tra i robot che tra robot e esseri umani. Chi sono i? Per capire qualcosa in più sulla creazione di questo nuovo gruppo di Transformers, abbiamo parlato con Ant, Produttori Esecutivi di Transformers: Earthspark. «Da un punto ...