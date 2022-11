Tragedia di Segrate | madre scopre all’obitorio lo scambio di persona | il figlio è morto

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 11 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAd accorgersi che il giovane ricoverato in gravi condizioni al Fatebenefratelli di Milano non era ilma il suo amico Pietro Caputo e che, invece, il suo ragazzo eraè stata ladi Francesco Mazzacane, il 24enne di Torre del Greco (Napoli) che in un primo momento le forze dell’ordine avevano dato come sopravvissuto alle esalazioni di monossido di carbonio. L’incidente si era verificato in un residence vicino all’aeroporto di Milano, dove soggiornava da inizio ottobre perché impegnato in uno stage lavorativo presso un’importante catena di supermercati. Maria Onesto era giunta in Lombardia insieme ad alcuni parenti (il padre del ragazzo, dal quale la donna si era già separata, ènel 2011) già mercoledì scorso dopo essere stata tra le prime ad allertare la struttura di ...