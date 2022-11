Toyota Prius - Le prime linee della nuova generazione

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 11 novembre 2022) Il 16 novembre, in concomitanza con il Salone di Los Angeles, lasvelerà la. Per il momento la Casa non ha svelato alcun dettaglio tecnicovettura, limitandosi a pubblicare sui propri canali social alcuni teaser che mostrano dettaglivettura, come i nuovi fari o la silhouettefiancata. L'erede. Le forme sono infatti quelle di una berlina aerodinamica, mentre nel frontale troviamo un motivo grafico dei gruppi ottici che ricorda l'infornata di prototipi mostrata nel dicembre 2021: i Led disegnano una C allungata sui lati e sono inseriti in una mascherina molto chiusa in tinta carrozzeria. Non ci sono per il momento indicazioni sul powertrain, ma vista la ...