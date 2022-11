Toyota - La Polizia Penitenziaria arruola 300 Yaris Hybrid

(Di venerdì 11 novembre 2022) tempo di novità per il parco auto della. Dopo le Alfa Romeo Stelvio Blindate e altre vetture, il corpo dello Stato dal motto Despondere spem est munus nostrum (garantire la speranza è il nostro compito) hato ben 300, alle quali si aggiungeranno 20 van Proace City, anch'essi forniti dalla Casa giapponese. Varie destinazioni. Leverranno impiegate soprattutto negli istituti penitenziari di tutta Italia, mentre i van, allestiti da Focaccia Group, sono destinati alle unità cinofile antidroga della forza didipendente dal ministero della Giustizia. Gran parte della flotta adotterà la livrea d'ordinanza blu (RAL 5004) con scritte e bande adesive, mentre un 20% sarà impiegato come auto civetta ...

