Totti e Ilary in tribunale | borse e Rolex | tutto quello che c' è da sapere

Oggi pomeriggio FrancescoBlasi saranno in tribunale per la seconda udienza che riguarda la questione Rolex (sembra presi da lei e dal padre) e borse (prese per ripicca dall'ex numero 10). I due sono attesi, di ...Venerdì il primo faccia a faccia in tribunale- Blasi, lui rompe con l'avvocato Bernardini De Pace: 'Bocciato l'accordo trovato con il legale die Noemi Bocchi, convivenza vicina a ...E' finita al centro del gossip nostrano, conquistando una notorietà finora mai riconosciuta, per via della sua love story con Francesco Totti. Dopo la separazione da Ilary Blasi, al suo fianco l'ex ca ...Oggi pomeriggio gli ex coniugi affronteranno l'udienza civile su orologi e scarpe, per la separazione se ne riparlerà più in là ...