Totti e Ilary in tribunale | borse e Rolex | tutto quello che c' è da sapere

Oggi pomeriggio FrancescoBlasi saranno in tribunale per la seconda udienza che riguarda la questione Rolex (sembra presi da lei e dal padre) e borse (prese per ripicca dall'ex numero 10). I due sono attesi, di ...Oggi pomeriggio FrancescoBlasi saranno in tribunale per la seconda udienza che riguarda la questione Rolex (sembra presi da lei e dal padre) e borse (prese per ripicca dall'ex numero 10). I due sono attesi, di ..."Quello che ho subito è gravissimo" avrebbe dichiarato Noemi Bocchi nel processo contro l'ex marito, padre dei suoi figli ...Arrivato il tanto atteso giorno dell’udienza: i due ex coniugi saranno davanti al giudice Oggi venerdì 11 novembre alle 14 si terrà il ...