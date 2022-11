Torre Lucca | esplosione casa | morta anche Debora Pierini | giovane mamma incinta

commenta È morta in ospedale Debora Pierini , la 26enne coinvolta n ell'esplosione della casa a) , il 27 ottobre, che già era costata la vita a una coppia di coniugi. La giovane era incinta e dopo essere stata estratta dalle macerie, era stata fatta partorire con un cesareo d'...E' morta la notte scorsa in ospedale la 26enne coinvolta nell'esplosione dell'edificio bifamiliare a, nel comune di, il 27 ottobre scorso, che già era costata la vita a una coppia, Luca Franceschi, 69 anni, e Lyudmyla Perets, 44 anni. La giovane, Debora Pierini, era incinta e dopo essere ...Il suo bambino, chiamato Dante, è nato con un parto cesareo che gli ha salvato la vita. La mamma, Debora Pierini, è invece morta dopo due settimane di agonia, ricoverata nell’ospedale di Pisa dove era ...LUCCA. E' morta la notte scorsa in ospedale la 26enne coinvolta nell'esplosione dell'edificio bifamiliare a Torre, nel comune di Lucca, il 27 ottobre scorso, che già era costata la vita a una coppia, ...