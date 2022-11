Tomori escluso dal Mondiale | un sito di spogliarelliste gli offre 250 000 sterline per fare l’opinionista

Leggi su sportface

(Di venerdì 11 novembre 2022) Fikayoè statodale non lo giocherà con l’Inghilterra, ma potrà seguire Qatar 2022, se lo vorrà, in un modo decisamente inaspettato. Il centrale del Milan, infatti, è stato contattato da Stripchat,a luci rosse, per una proposta indecente: attraverso il vice presidente Max Bennett, sono stati offerte 250.000per commentare come opinionista la rassegna iridata: “Potrai guardare le 64 partite, premiare l’Mvp e commentare ogni episodio come una sorta di ospite speciale”. Poi si scende in dettagli decisamente scabrosi: “Avrai gettoni illimitati per interagire con le nostre ragazze. Prenditi del tempo per considerare la nostra proposta”. SportFace.