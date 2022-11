Toh! Mediaset e Vivendi di nuovo nemiche

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 11 novembre 2022) Amber etentano di svolgere un ruolo maggiore in Prisa El Mundo, di Eduardo Fernandez, pag. 28 Mentre si consumava la fine di Paolo Vasile come amministratore delegato diEspaña, il gruppo Berlusconi assisteva a Milano alla proposta di entrare in Prisa. Joseph Oughourlian, presidente del gruppo mediatico, ha sottolineato l’interesse che l’editore di El País, As e Cadena Ser ha suscitato nella famiglia di investitori italiani. Gli azionisti di Prisa stanno affrontando un riassestamento in vista dell’imminente (e prioritario) aumento di capitale, che apre le porte a nuovi soci e che, secondo fonti di EL MUNDO, dovrebbe aggirarsi tra i 120 e i 150 milioni di eum. Il finanziere parigino, fondatore del fondo che è diventato il principale azionista di Prisa (Amber Capital), ha intensificato i contatti con gli investitori per far fronte ...