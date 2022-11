Tod' s | ricavi in crescita del 16 | 4% Nel futuro molto e - commerce - Economia - quotidiano net

Nei primi nove mesi del 2022, il fatturato consolidato del Gruppo's ammonta a 724,9 milioni di euro. Il presidente Diego Della Valle: 'Tutti i marchi hanno registrato risultati molto ...in salita del 16,4% per's nei primi nove mesi dell'anno pari a 724,9 milioni di euro. Positivo l'impatto delle valute, soprattutto per i marchi's e Roger Vivier, che hanno la maggiore ...Nei primi nove mesi del 2022, il fatturato consolidato del Gruppo Tod’s ammonta a 724,9 milioni di euro. Il presidente Diego Della Valle: "Tutti i marchi hanno registrato risultati molto positivi" ...Ricavi in salita del 16,4% per Tod’s nei primi nove mesi dell’anno pari a 724,9 milioni di euro. Positivo l’impatto delle valute, soprattutto per i m ...